Cumhuriyetin 100. yılı ve Kemaliye adının alınmasının 101. yılı Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında Şırzı Köprüsünden Karanlık Kanyona tekne ve botlarla, bayraklarla Cumhuriyet korteji yapıldı.

AKM de, öğrenci, öğretmen ve vatandaşların katılımı ile "Bir Asırlık Emanete Ses Veren Şiirler: Cumhuriyet ve Kemaliye Şiir Dinletisi" programı gerçekleştirildi.

’’Kentimi Tanıyorum’’ isimli çalışma Çekül Vakfı Kemaliye Temsilcisi Türkan Bayrak Sarp tarafından Eğin İstiklal Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi.

Kültür Merkezinde Çekül Vakfı tanıtımı geleneksel konut mimarisi üzerine bilgilendirme Yağmur Bociği bilgilendirmesi, Taşdibi Mahallesine yürüyüş rota üzerinde bilgilendirme, Kemav Evi ziyareti ile geleneksel Kemaliye Evi kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Karakoçlu Köyü Tarım Müzesi ziyareti ve Sırat on Fırat zirvesine yürüyüş programı gerçekleştirildi.

Zirvede Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan katılımcılar, güzel havada yürüyüş yaptılar.