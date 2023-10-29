Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken 100.’ncü yıla özel gösteriler büyük beğeni topladı.

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl töreni Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadında gerçekleşti. Stada giriş yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Cumhuriyet Bayramını kutladı ve halkı selamladı. Törene protokol üyeleri ile birlikte siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Vali Şefik Aygöl’ün konuşmasıyla devam etti. Cumhuriyetin 100. Yaşını kutlayan Vali Aygöl,"Öncelikle ifade etmek isterim ki cumhuriyetin ilanı, sadece bir yönetim şekli değişikliği ya da yeni bir rejimin ilanı değildir. Cumhuriyet, yeniden dirilişin, milletimizin varlığını asil olarak devam ettirme sevdasının adıdır. Cumhuriyet, Türk Milletinin içinde yanan hürriyet ve bağımsızlık ateşinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu öyle büyük bir sevdadır ki esaret altında kalmış nice ulusa ilham kaynağı olmuştur. Bugün üzerinde yaşadığımız topraklarda sağlık alanından ulaşıma, eğitimden sanayiye, tarımdan turizme kadar her alanda büyük atılımlar gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Milli teknoloji hamlemizle kendi savunma sanayimizi meydana getirdik. Artık kendi milli güvenliğini hiç kimseye muhtaç olmadan, hiç kimseden icazet almadan sadece kendi kararı ve milli imkânlarıyla sağlayabilecek hale geldik. Bugün dünyada yaşanan gelişmeler karşısında atılan bu adımların, gerçekleştirilen işlerin ne kadar önemli olduğunu ve huzur içerisinde geleceğe güvenle bakmamızı sağladığının altını çizmek istiyorum" dedi.

Tören, günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunması, halk oyunu gösterileri, liseli öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirmesi ile devam etti. Mehmet Nuri Efendi Anaokulunun minikleri ritim gösterisi düzenleyerek büyük beğeni topladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği taekwondo, karate, jimnastik gösterileri seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen spor müsabakalarında galibiyet kazanan kurumlara ödülleri verildi. Jandarma ve emniyet teşkilatının düzenlemiş olduğu sergi ziyaret edilmesi ile tören sona erdi.