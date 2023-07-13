Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nin yıl sonu etkinlikleri özel öğrencilerin muhteşem müzikal performansı ile sona erdi. Başkan Doğan, “Özel bireylerimizin her zaman yanındayız. Cumhuriyetimizin 100.yılına da böyle bir etkinlik yakışırdı. Vermiş oldukları emekten dolayı her bir öğrencimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Özel bireylere her alanda destek olan Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde 20 atölyede eğitim gören 128 öğrencinin ve öğretmenin hazırladığı yıl sonu etkinlikleri sona erdi. Özel öğrenciler, Cumhuriyetin 100 yıllık gelişiminin anlatıldığı ‘Sönmeyen Bir Ateş Müzikali’nde sahne aldı. Büyük mutluluk ve heyecan ile performanslarını sergileyen öğrenciler, müzikal sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, İYİ Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Süleyman Semerci, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, Engelsiz Yaşam Akademisi Veli Temsilcisi Yeter Çam, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Fatih Coşkun, meclis üyeleri, özel bireylerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Cumhuriyet sevgileri bizleri gururlandırdı”

Özel öğrencilerin heyecanına ortak olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Engelsiz Yaşam Akademisi’ni geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceklerini söyledi. Özel bireylerin asla yalnız olmadığını söyleyen Başkan Doğan, “Akademimiz öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu etkinliklerde büyük emek var. Bir yıl boyunca bu etkinlik için hazırlandılar. Engelsiz Yaşam Akademimizde çocuklarımızın hayata katılımını sağlıyor, sosyalleşmelerine destek oluyoruz. Onların yeri bizde bambaşka. Onlar için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. “Özel bireylerimizin ve ailelerimizin hayat mücadelelerinde zorluk çektiklerini ve sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Onların sorunlarına çözüm olmak amacıyla ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak çocuklarımıza her alanda katkı sağlamaya devam edeceğiz. Özel bireylerin istihdamı noktasında çok hassasız. Belediye bünyemizde özel bireylerimize istihdam sağlıyoruz. Özel bireylerimizin ailelerinden ve yakınlardan çok güzel geri dönüşler ve destek alıyoruz. Bunlar bizi motive ediyor. Sonuna kadar özel bireylerimizin yanında olacağımıza söz veriyorum. Bu etkinlikte emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.