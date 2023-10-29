Erzurum’da yüzlerce vatandaş, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını Cumhuriyet Caddesi’nde bar oynayarak kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Erzurum Halk Oyunları Baş Bar etkinliği yapıldı. İsmi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen Erzurum’un Cumhuriyet Caddesi’nde yüzlerce vatandaş hem baş bar oynamak hem de izlemek için toplandı. Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, bar oyununun Erzurum için değerli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bugün burada Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını kutlamak için bir araya geldik. Hep birlikte baş barı oynadık. Tarihimizi, kültürümüzü ve geleneğimizi bir arada yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Cumhuriyet Caddesi’ndeki baş bar etkinliği için 7’den 70’e her yaştan Erzurumlu bir araya geldi. Trafiğe kapatılan caddede davul-zurna eşliğinde bar oynayan vatandaşlar, coşkuya da ortak oldular.