Adanalı kebapçı, Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle tek şişte 100 metrelik boru kebabı yaptı. Hazırlanan kebap vatandaşlara ikram edilirken, dumanı gökyüzünü kapladı.

Cumhuriyet’in 100. yılı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Adanalı kebapçı Yaşar Aydın ise Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle tek şişte 100 metre boru kebap yapmaya karar verdi. 1 ay boyunca gerekli hazırlıkları yapan Aydın, önce 100 metrelik özel mangal, daha sonra da 100 metrelik şiş yaptırdı.

150 kilogram et kullanıldı

Yaklaşık 150 kilogram et, önce elde zırh ile kıyıldı daha sonra yaklaşık 20 usta tarafından şişe saplandı. 100 metrelik kebabın pişme anını vatandaşlar büyük bir merakla izledi.

100 metrelik kebap, 500 kişiye dağıtıldı

Yaklaşık 20 dakikada pişen 100 metrelik boru kebabı daha sonra 500 kişiye dağıtıldı. Ayrıca 100 metrelik kebap nedeniyle gökyüzü adeta dumanla kaplandı ve o anlar dron ile görüntülendi.

"Bu bir dünya rekoru"

Gazetecilere konuşan Yaşar Aydın, "Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 metre boru kebabı yaptım. Daha önce de 60 metre yapmıştım. Bu bir dünya rekoru. 100 metre tek parçada bir et. Kuşbaşı gibi şişe takılmıyor bu. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı bu kebabı da misafirlerimize ikram ediyorum" dedi.

"Adanalı yaparsa böyle yapar"

150 kilogram et, 120 kilogram kömür kullandığını anlatan Aydın, "Maliyet hiç önemli değil. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı. Çok mutluyuz. İnşallah Türkiye’miz daha iyi yerlere gelecek. İnşallah bunu bizim çocuklarımız devam ettirecek. Cumhuriyetimiz ilelebet daim olsun. Torunlarımızın çocukları, torunları 200 metreleri yapsın. Adanalı yaparsa böyle yapar. 100 metre dünya rekoru" ifadelerini kullandı.