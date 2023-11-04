Zonguldak Dernekler Federasyonu (ZONDEF) ile TSO işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Zonguldak tanıtım günleri 9-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılı kutlamaları çerçevesinde, ’Yüzyılın Enerjisi’ni taşıyan Zonguldak, tarihi ve kültürel zenginliklerini İstanbul’da sergilemeye hazırlanıyor. Türkiye’nin kömür başkenti ve Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak, İstanbul’da düzenlenecek 3. Zonguldak Günleri ile hemşerilerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi’nin öncülüğünde, Zonguldak’ın ilçelerinin katkıları ve Zonguldak Dernekleri Federasyonu ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş birliğiyle gerçekleşecek olan bu büyük buluşma, 09-12 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. "Yüzyılın Enerjisi ile Birlikte Yakalım Ateşi" mottosuyla düzenlenen etkinlik, Zonguldak’ın enerjisini ve dinamizmini İstanbul’a taşımayı hedefliyor.

Dört günlük etkinlikte, Zonguldak’ın kendine has kültürel dokusunu, maden şehrinin zengin tarihini ve birikimini, yöresel lezzetlerini ve el sanatlarını İstanbul’daki gurbetçilere ve tüm Türkiye’ye tanıtma fırsatı olacak.

Etkinliğe, Zonguldaklılar başta olmak üzere tüm İstanbullular ve farklı illerden katılımcılar davet edildi.