“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüzbinler Allebenli” programında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Evet, insanların hayatına dokunabiliyorsak ve insanların hayatında bir şeyleri değiştirebiliyorsak ne mutlu bize. Bizim için gerçek başarı, bu. Biz buraya görev gelirken milletimizin tamamına hizmet etmek adına geldik. Bize oy veren, vermeyen, bizim gibi düşünen, düşünmeyen, kim olursa olsun milletimizin emanetini yönettiğimiz için hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin herkese eşit şekilde hizmet vermeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Branşından Sorumlu As Başkan Cengiz Bingül, Olimpik Sporcu Nida Eliz Üstündağ, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, antrenörler, sporcular ve veliler katıldılar.

2023 sezon açılışı ve başarı ödül töreni çerçevesinde “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüzbinler Allebenli” isimli programda Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Branşından Sorumlu As Başkan Cengiz Bingül ve Olimpik Sporcu Nida Eliz Üstündağ tarafından sunum yapıldı. Cengiz Bingül tarafından “Alleben Yüzme Havuzları Genel Tanıtım, Bilgilendirme Ve Başarıların Aktarımı” başlıklı sunum yapılırken, Nida Eliz Üstündağ tarafından ise “Sporda ve Eğitimde Başarının Yolu” başlıklı sunum yapıldı.

Programda; Alleben Yüzme Havuzlarında yetişerek Milli Takım kadrolarında yer alan sporcular ile performans sporcularına plaket ve hediye çeki takdim edildi. Ayrıca, 2023 sezon açılışı dolayısıyla pasta kesildi.

Alleben Yüzme Havuzlarından bugüne kadar 173 bin 164 kişinin faydalandığını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugüne kadar 46 sporcu yüzme branşında, 23 sporcu paletli yüzme branşında, 12 sporcu görme engelli branşında, 1 sporcu da sutopu branşında Milli Takım kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti. Süreç içerisinde Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu başarıları ile büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şimdiki hedeflerinin ise olimpiyatlarda ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirip İstiklal Marşı’nı okutmak olduğunu dile getirdi.

"Bu işin içerisinde inanç var, sevgi var, emek var"

Projelerin sürdürülebilir olmasını ve yapılan işin en iyisinin yapılması ilkesiyle çalıştıklarını belirten Başkan Fadıloğlu, “Gerçekten bugün bu noktaya gelebildiysek; bu işin içerisinde inanç var, sevgi var, emek var. Göreve geldikten sonra 2010 yılında ödül töreni için havuza gittiğimizde fiziki şartlar bizi gerçekten çok rahatsız etti. Çünkü bizim yönetim anlayışımızda kendi nefsimize istemediğimizi başkaları için istemek mümkün değil. Milletimiz, her şeyin en iyisine layık. O zaman yeni Belediye Başkanı olmuşuz, etrafımızı daha yeni tanıyoruz. Öncelikler sıramızda bir sürü yapılması gereken şey vardı. Ama diğer taraftan da Türkiye’nin gelişen bir yüzü olan Gaziantep’in bu kadar genç nüfusla mutlaka sporda da belli bir noktaya gelmesi lazım, dedik. Allah kısmet etti ve 2 senenin içerisinde Alleben Yüzme Havuzu yapıldı. Bu işi bilenle yapmak mümkün. Evet, mimar arkadaşlarımız bu işe emek verdiler. Oranın projesini de belediyedeki yine bu memleketin çocukları çizdi. Fakat daha önce hiçbir yüzme şampiyonasına gitmeyen, bir programda bulunmayan mimarın bakışıyla diğer tarafta bu yaşanmışlıklardan ders çıkaran bir anlayışın bir araya gelmesi gerekiyordu O zaman Cengiz Hoca’nın başkanlığında tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte o projenin detayları çalışıldı. Çift türbinli olarak yapılan yerde yaş gruplarına göre soyunma-giyinme odasının farklılığını bile Türkiye’de ilk defa burada hayata geçirdik. Bu ne demek oluyor? Bizim her şeyi bilmemiz mümkün değil. Ama biz işini iyi bilenleri bilmeye gayret gösteriyoruz. Tabii burada yalnızca sportif faaliyetlerin devam etmesi değil, engellilere yönelik olarak rehabilitasyona da ihtiyacımız vardı. Bu konuda da emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizle birebir ilgileniyorlar. Engelli kardeşlerimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bugün engelli rehabilitasyonundan belirli noktaya geldikten sonra ana havuzumuzda yüzmeye devam eden sporcularımız var. Evet, insanların hayatına dokunabiliyorsak ve insanların hayatında bir şeyleri değiştirebiliyorsak ne mutlu bize. Bizim için gerçek başarı, bu. Biz buraya görev gelirken milletimizin tamamına hizmet etmek adına geldik. Bize oy veren, vermeyen, bizim gibi düşünen, düşünmeyen, kim olursa olsun milletimizin emanetini yönettiğimiz için hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin herkese eşit şekilde hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken yalnızca yüzmeyle bırakmıyoruz. Yapmış olduğumuz işlerde ana ilkemiz; sürdürülebilir projelerin olması ve yapılan işin en iyisinin yapılması. Ana felsefemiz bu. Yine Şehitkamil Belediyesi olarak bir gayemiz var. Yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep’e, Gaziantep’in özelinde Şehitkamil’i nasıl yukarıya çıkarabiliriz? Evet, bu şehirde olmayanları yapmak adına tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte hep gayret gösteriyoruz. Bu kadar genç nüfusu olan bu şehirde hem sportif hem sanatsal hem kültürel etkinliklerin yapılması için gerekenler mutlak suretle yerine getirilmelidir. Evet, her zaman söylediğimiz gibi akademik başarı önemli ama akademik başarının yanında sportif etkinlikler de bir o kadar önemli” dedi.

"Milli gururlarımız, alleben ailesinin öz kaynağının eseridir"

Programda konuşan Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Branşından Sorumlu As Başkan Cengiz Bingül, “Gazi şehrimizi su sporları branşlarında hak ettiği konuma taşımayı hedef edinerek, 2012 yılında Sayın Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun destekleri ve sunduğu imkanlar sayesinde bugün, 10. yılımızı doldurmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bu süreçte branşımız özelinde sayısız ilklere ve enlere ekip olarak imza attık. Su sporları branşlarını Gaziantep ile anılır hale getirerek bambaşka bir misyon yüklendik. Bugün geldiğimiz süreçte ulusal ve uluslararası arenada sporcularımız, şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmektedirler. Başarı ve gururla geçen 10 yılın ardından şimdi yeni hedefler, yeni zaferler için yeniden başlama vakti. Gaziantep’in su sporları branşlarındaki tarihsel sürecini incelediğimizde Alleben Yüzme Havuzlarından önce ve Alleben Yüzme Havuzlarından sonra diye 2 ayrı kısımda değerlendirilmesi gerekmektedir. 2012 yılında önce kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında branşımızı yaşatmak için gayret içerisindeydik. Diğer illere nazaran eşit olmayan şartlarda müsabakalara hazırlanıp, kendi sınırlı imkanlarımızla katılım göstermeye çalışıyorduk. Yeterli sayıda ve kalitede antrenman yapma imkanlarımız olmamakla birlikte, sporcu çocuklarımıza ve onların ebeveynlerinin hak ettiği düzeyde olması gereken hizmet ortamı ne yazık ki bulunmamaktaydı. Bireysel gayretler, değerli velilerimizin destekleri, sporcu çocuklarımızın özverileri sayesinde ulusal ve uluslararası alanda zaman zaman başarılar elde edilmiş olmasına rağmen bir sistem ve planın olmayışından ötürü elde edilen başarılar kısa süreli ya da dönemsel olmuştur. 12 Temmuz 2012 tarihi, Türk yüzmesi adına altın bir sayfanın açıldığı gün olarak hafızalarımızdaki yerini almıştır. Amatör ruh, profesyonel bakış açısının harmanlandığı Türkiye’nin en büyük kısa kulvar yüzme havuzu olan Alleben Yüzme Havuzları, Türk yüzmesine yeni bir soluk ve heyecan getirmiştir. Yüzme, paletli yüzme, sutopu ve dezavantajlı branşlarda sayısız başarılar, rekorlar, uluslararası arenada şanlı bayrağımızı defalarca göndere çektiren milli gururlarımız, Alleben Ailesinin öz kaynağının eseridir. İmkanlar ve şartlar, sistem ve çalışmayla birleştiğinde başarının kaçınılmaz olduğunun en güzel örneği, Alleben Yüzme Havuzları Ailesidir” diye konuştu.