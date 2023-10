Manisa’da Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Vali Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü ev sahipliğinde sporcusundan madencisine, çiftçisinden çobanına, itfaiyecisinden sağlıkçısına kadar her kesimden vatandaşın katılımıyla kabul töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. yılında Vali Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü ev sahipliğinde kabul töreni düzenlendi. Vali Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü, konuklarını kapıda karşıladı. Kabul törenine Manisa Milletvekili Şenol Sunat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, vali yardımcıları, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri ve gaziler ile her kesimden vatandaşımız katıldı.

Cumhuriyet Bayramımızın 100. Yılını kutlayan Vali Enver Ünlü, yoğun katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek; “Cumhuriyet; bağımsızlık aşkı uğruna atan yüreğimizdir, ışığımızdır, faziletin, halk iradesinin, hak ve hukukun, medeniyetin adıdır. Sahip çıkılan ve daima çıkılacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının kutlu bir emanetidir Cumhuriyet! Atatürk Diyor ki; “Ey Türk Milleti ! Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.” Biz de diyoruz ki ebediyete akıp giden her yüz senede, Türkiye olarak nice şan, nice şeref içerisinde, büyük başarılara imza atarak gönülden kutlayalım Cumhuriyetimizi” dedi.

Vali Ünlü, bundan tam bir asır önce kutsal vatan toprağımızın her bir tarafının düşman askerlerinin çizmeleriyle kirletilmiş, masmavi boğazımız kapkara kesilmişti diyerek devam ettiği konuşmasına “Koskoca bir milletin aşında ekmeğinde, gecesinde gündüzünde, şiirinde, türküsünde keskin bir hüzün vardı. İşte o kapkara günlerde bütün Anadolu küçük bir umut, bir ses, bir ışık bekliyordu. 19 Mayıs’ta Samsun’ da görüldü o ışık, o hürriyet meşalesi. Ya istiklal ya ölüm diyen ses önce Samsun’da yankılandı, sonra tüm yurda dalga dalga yayıldı. Ve işte asırlar boyunca onlarca devlet kurmuş, yüzlerce devlet yıkmış bu millet, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, hatta çocuğuyla, kahraman Mehmetçiğimizin gök kubbeyi yırtan Allah Allah nidalarıyla kendine biçilen kefeni yırtıp attı ve küllerinden yeniden doğdu. Fakat her doğum gibi fevkalade sancılı oldu bu doğumda; örneğin 1914 de Van’ dan Erzurum’ a mühimmat götürmek için seçilen yaşları 12 ile 17 arasında değişen 120 evladımız Van’ın Saray ilçesinde tipiye yakalandı ve 98 tanesi birbirine sarılıp şehit oldu. Erzurum Lisesi üç yıl hiç mezun veremedi çünkü, 1915’te kahraman öğrencileri vatan toprağını savunmak için Çanakkale’ye koşmuştu. 1920’de Maraş’ın işgalinde 14 yaşındaki Şekerci Ökkeş’e anası oğlum dikkat et sen daha küçüksün dediğinde, şekerci Ökkeş anasına ana ben küçük olabilirim ama imanım büyük diye cevap veriyor. Daha bunlar gibi binlerce kahramanlık hikayesi, içlerinde yine Kaymakam Ethem, Gördesli Makbule gibi on binlerce kahraman sayesinde ulaşıldı 29 Ekim’e” ifadelerini kullandı.

29 Ekim akşamı birbirinden coşkulu konuşmalarla cumhuriyetin ilan edildiğini ifade eden Vali Ünlü, “Cumhuriyet ve oylamaya katılan millet vekillerinden tam oy alarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal seçildi. Meclis kürsüsünden yaptığı ilk konuşmasını şu sözlerle bitirdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak, hep birlikte ileriye gideceğiz, Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. İşte bin bir zorlukla, acıyla, sıkıntıyla geçen yılların ardından kurtuluş mücadelesiyle kazandığımız, milli onurumuz olan Cumhuriyetimize gerçekleştirilen saldırılara ve 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına yüce milletimizin göstermiş olduğu tepki cumhuriyetimize ve demokrasimize ne kadar bağlı olduğumuzun kanıtıdır. Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe devletimizi ve milletimizi hiçbir güç bozguna uğratamayacaktır. Teminatı ise yüce Türk Milletidir. Önümüze çıkan tüm engelleri, büyük ve güçlü Türkiye parolasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde belirlenen 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi müreffeh medeniyetler seviyesinin de üzerine hep birlikte çıkartacağız. Özellikle son yıllarda başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanındaki atılımlarla; İHA’larımız, SİHA’larımız, milli sondaj gemilerimiz, ilk milli hava füzelerimiz, ilk uçak gemimiz, yerli ve milli elektrikli traktörümüz ve son günlerde yollarda sıkça gördüğümüz elektrikli otomobilimiz TOGG gibi örneklerle Türkiye artık daha üretken, daha dinamik, daha güçlü bir ülke. Dosta güven düşmana korku salmaya, dünyanın her bölgesinde mazlumların, mağdurların, soydaş ve kardeşlerin umudu olmaya, yardımlarına koşmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Damarlarımızdaki asil kandandır kudretimiz, Cumhuriyetimizi kuran milli şuur ve ruhun heyecanındandır bugün bize her şeye rağmen başı dik ayakta kalmayı öğreten, ne kadar imkânsız olursa olsun başarmayı öğreten ve her daim ileri yürümeyi öğreten. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine, milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Önümüze koyduğunuz bu hedefe ulaşmak için hiç durmadan çalışacağız Aziz Atatürk” dedi.

Vali Ünlü, “Bu kıymetli vatanı bize vatan yapan başta ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Hayatta olan ailelerine ve yine hayatta olan gazilerimize sağlık esenlik diliyorum. Vatanın her köşesinde görev alan bütün polis, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyor, kendilerine hayatlarında sağlık ve esenlik dolu günler temenni ediyorum. Milletimize musallat olan terörün her türlüsünü ve terörü doğrudan ve dolaylı destek veren dış ve iç mihrakları nefretle kınıyorum. Aziz vatanımız üzerinde, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, bu büyük milletin cumhuriyet idaresi ile beraber, hür ve bağımsız, bir ve bütün olarak dünya durdukça yaşayacağına olan inancımın tam olduğunu belirtip Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutluyor, hepinize sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Daha sonra Türk Milleti gibi sarsılsa, bedeni hasar görse de köklerinden fışkıran filizlerle yeniden göğe yükselen zeytin ağacı kütüğüne Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına plaket çakıldı.

Refik Tolga Ünal tarafından hazırlanıp sergilenen “Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk” konulu zeybek gösterisi herkes tarafından gururla izlenerek büyük alkış aldı.