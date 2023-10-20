Trabzon’da yapımı devam eden ve Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yollarından olarak gösterilen Kanuni Bulvarı Yolu’nun tamamlanan bölümleri kısım kısım trafiğe açılırken, proje kapsamında yer alan Yenicuma, Esentepe, Boztepe ve Çukurçayır mahallelerini birleştirecek olan Çukurçayır 1 Tüneli Cumhuriyetin 100. yılında trafiğe açılarak hizmete girecek.

Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tünelinde asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, yol da son şeklini aldı. Trabzon’daki toplam 28 km’lik Kanuni Bulvarı’nın bazı bölümlerinde çalışmalar sürerken, proje güzergâhının önemli kısımları tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çukurçayır 1 Tüneli’nin Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim günü açılışı yapılarak hizmete gireceğini söyledi. Genç “Kanuni Bulvarı yıllardır şehrimizde önemli büyük projelerimiz arasında yerini alan bir ulaşım aksımız. Bir taraftan 2x3 şeritli yapılması hasebiyle transit trafiğine hizmet etmekle beraber asıl amacımız şehir içi bulvar hüviyetinde ve nüfusu yoğun mahallelerimize ulaşımı erişimi daha kolay sağlamasını da amaçladık. Bu açıdan bakıldığında inşallah bu ay sonu yani Cumhuriyetimizin 100. yılında da Kanuni Bulvarımızı Çukurçayır’a tamamen bağlıyoruz. Bağlayınca da çok büyük nüfus yoğun olan alanımızda Çukurçayırımızda önemli bir ulaşım eksikliğini gidermiş olacağız. Şimdiden bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize de hayırlı olsun” diye konuştu.

Öte yandan Kanuni Bulvarı Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı’ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe ve Çukurçayır mahallelerini birleştirecek. Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren projenin 24 kilometresi ana yol, 4,5 kilometresi de stadyum bağlantı yolları olmak üzere toplam 28 kilometreden oluşuyor. Proje kapsamında 18 km’lik kavşak kollarıyla 17 kilometrelik imar bağlantı yolları da bulunurken, Çatak Kavşağı ile Yenicuma-2 Kavşağı arası bir süre önce hizmete açılmıştı. Bu kesimde 223 metrelik Çatak Aç-Kapa Tüneli ve toplam uzunlukları bin 44 metre olan Bahçecik 1-2-3 Köprüleri, 535 metrelik Bahçecik Tüneli, 385 metrelik Cephanelik Kavşak Köprüsü de yer alıyor.