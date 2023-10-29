Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinliklerinde Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Mutfağı adlı program gerçekleştirildi.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda programa Kaymakam Mustafa Can, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve Düzce Üniversitesi öğrencileri katıldı. Programda Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına, ülkemizin 7 bölgesinden 7 ayrı coğrafi işaretli yemek teması gerçekleştirildi.

Programın sonunda, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla 100. yıl pastası protokolün ve gazilerin katılımı ile kesildi. Program, dua ile sona erdi.