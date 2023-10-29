Millî Mücadelenin 100.yılı Cumhuriyet Bayramı Kutlama programı içinde yer alan Bölge Tekvando Turnuvası 9 takımın ve 210 sporcunu katılımı ile Tosya’da yapıldı.

Tosya’da Mehmet Erkaragülle Spor Salonu’ndaki organizasyonda Çocuklar, Minikler, Yıldızlar ve Ümitler kategorisinde 120 kız ve 90 erkek 7 uluslararası hakemin yönettiği müsabakalarda tatamide madalya için mücadele etti.

Tosya İlçe Gençlik Spor müdürlüğünün organize ettiği Tosya Belediyesinin kupa, madalya, plaket ve sporculara yemek ikramı ile desteklediği Cumhuriyet Bayramı Bölgesel Tekvando turnuvasında genç sporcular madalya kürsüsüne çıkmak için mücadele ettiler.

Çekişmeli geçen Ümitler kategorisinde Tosya Gençlik Spor kulübü sporcusu Kübra Ay rakiplerini yenerek Altın madalyayı Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’den aldı.