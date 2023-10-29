Cumhuriyetin ilanının 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde Düzce’deki okulların resmi geçişinde hem bando takımıyla hem de öğrencileriyle TED Düzce Koleji öğrencileri büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Düzce Valiliği önünde geçmiş yıllarda olduğu gibi resmi geçit töreni düzenlendi. Düzce’de eğitim öğretim gören bütün okulların katıldığı geçit töreninde TED Düzce Kolejinin geçişi ise göz kamaştırdı. Öğrenci ve öğretmenlerinin coşkuyla yaptığı geçit töreninde okulun bando takımının çaldığı marşlara öğrenciler, uygun adımlarla eşlik etti.

TED Düzce Koleji bandosunun ve öğrencilerinin geçişi izleyenlerden büyük beğeni aldı.