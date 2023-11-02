Samsun’un Alaçam İlçesinde “Cumhuriyetin 100. Yılında Tarım ve Hayvancılık” konulu etkinlik düzenlendi.

Alaçam Ziraat Odası Toplantı Salonunda; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alaçam Orman Müdürlüğü, Alaçam Ziraat Odası Başkanlığı, Alaçam Muhtarlar Derneği Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tarım ve Hayvancılıkta Fark Oluşturanlar Konulu etkinlikte konuşan Kaymakam Fatih Kayabaş, değişen ve gelişen teknolojinin tarım ve hayvancılıkta kullanılmasının gerekliliği, ürün kalitesinin artırılması, verim ve üretimin artırılmasının önemine değindi. Kayabaş, ilçenin, tarım ve hayvancılık ilçesi olduğunu, gelişimi için her türlü desteği sağlayacağını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam’da konuşmasında çiftçilerin tarım ve hayvancılık konuların da hazırladıkları projelere her türlü desteği sağlayacağını belirtti.

Program sonunda etkinliğe katılan çiftçilere fidan dağıtımı yapıldı.