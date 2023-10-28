Çorum’un Alaca ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılında sürücülere leblebi dağıtıldı.

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, İlçe emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı’nın katılımıyla sürücülere leblebi ikram edildi.

Sürücülerin bayramını kutlayan protokol üyeleri, ayrıca sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Leblebi ikram edilen sürücü ve yolcular polis ekiplerine teşekkür ederken, bazı sürücüler ilk kez karşılaştıkları uygulama karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.