SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyetin 100. yılına özel Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Anıtkabir semalarında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden binlerce vatandaşın nefesini kesti.

Her milli bayramda Anıtkabir’e geldiğini dile getiren Mehmet Turalı, “Biz her zaman, ömrümüzün sonuna kadar Atatürk’ün izinde gideceğiz. Her bayramda buraya gelirim. Cumhuriyet nice 100 yılı daha yaşayacak. Gençlere mesajım, Atatürk’ün onlara verdiği emanete sahip çıksınlar” dedi.

“Cumhuriyet ayakta ve ayakta kalmaya devam edecek”

Cumhuriyetin 100. yılını Anıtkabir’de kutlamak için İstanbul’dan geldiğini belirten Damla Toptaş, “Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’dan geliyorum. Özellikle bu tarihi seçtim. Çok değerli bir hazine. 100 yıldır Cumhuriyet ayakta ve ayakta kalmaya devam edecek. Her zaman cumhuriyetin bize getirmiş olduğu yenilikleri, güzellikleri takip edeceğiz. Her zaman buradayız, hep burada olacağız. Bir yüzyıl sonra daha da olabilseydi keşke yine burada olurduk. İnanılmaz bir kalabalık var. Gittikçe de daha fazla kalabalık oluyor. Biz çok erken saatlerden beri buradayız. Bu ilgiyi görmek gerçekten çok gurur verici. İnsan kendisini çok güvende hissediyor. Çok güzel bir milletiz” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyete sahip çıkıyoruz”

Anıtkabir’i çok fazla kişinin ziyaret ettiğini aktaran Ada İnan, “Atatürk Cumhuriyeti bizlere emanet etti. O yüzden çok gururluyum ve mutluyum. Herkesin 29 Ekimi’ni kutlarım. Aşırı kalabalıktı. Bu aslında çok güzel bir şey. Çünkü her ne kadar fazla kişi gelirse o kadar iyi. Cumhuriyete sahip çıkıyoruz” diye konuştu.