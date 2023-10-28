SUBÜ Hendek MYO Elektronik ve Otomasyon Bölümü’nün Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı çerçevesinde düzenlediği programda şehitler anıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kapsamında ‘Şehitleri Anma Programı’ düzenledi. Hendek Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen program Hendek Rasim Paşa Cami İmam Hatibi Arif Türk’ün şehitlikteki Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Salman Dede Mesire Alanı ve Bayraktepe Hendek Müzesi ziyaret edildikten sonra öğrencilere Bayraktepe Sosyal Tesisleri’nde çay ve yiyecek ikramında bulunuldu. Hendek seyri ve manzara eşliğinde fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hendek MYO Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yavuz Sarı, “Tarihini bilen, köklerine bağlı, şehit ve gazilerine saygılı, vatanını seven, maddi değerler kadar manevi değerlere de sahip çıkmanın önemine kavrayan bir nesil yetiştirme hedefindeyiz. O nedenle bu doğrultudaki etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.