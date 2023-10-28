Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam fidanı toprakla buluştu.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü koordinatörlüğünde ilçe protokolü ve öğrencilerin katıldığı ağaç dikme etkinliğinde; Sarıkamış İsmet Paşa İlkokulu bahçesinde sarıçam fidanı toprakla buluştu. Öğrenciler "Diktiğimiz fidanların ömürleri de cumhuriyet gibi yüz yıllarca olsun" diyerek çam fidanlarını dikti.

Etkinliğe katılan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde olduğu gibi güzide ilçemiz Sarıkamış’ta da 100. yıla yakışır programlar icra etme çabası içerisindeyiz. Bu çerçevede hem ilçe protokolümüz hem kıymetli öğrencilerimiz saygıdeğer öğretmenlerimizle birlikte fidan dikimi etkinliği yaptık. Buradaki fidanlar inşallah Cumhuriyet’in temelleri kadar sağlam olacak, nesilden nesle aktarılacaktır. Gençlerimiz aynı şekilde hem ilçemize hem de Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılına bizlerin mirası olarak yeşermeye devam edecektir" dedi.