Şahinbey Belediyesi Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında ilçeyi Türk Bayraklarıyla donatıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü için gururlu olduklarını ifade ederek ilçenin dört bir yanını bayraklarla donattıklarını ifade etti.

Şahinbey Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla başta hizmet binası olmak üzere ilçe genelini ay yıldızlı bayraklarla donatıyor. Caddeler ve kavşaklar başta olmak üzere kentin farklı noktaları bayraklarla süslenirken 100. yıl coşkusu vatandaşlarla paylaşılarak bayrak dağıtımı gerçekleştiriyor.

16 Türk devletini temsilen 16 noktaya dev bayraklar çekiliyor

Şahinbey Belediyesi ayrıca yılın 365 günü ilçenin değişik noktalarına Türk birliğini ve 16 Türk devletini temsilen, Şahinbey’in birçok noktasından görülebilen dev Türk Bayrakları asıyor. Şahinbeyli vatandaşlar ise Şahinbey’de evlerine ve balkonlarına Türk Bayrağı asarak Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya başladı.

Bayrak dağıtılıyor

Şahinbey Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıyor. Şahinbey Belediyesi hizmet binası önünde esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı hediye eden ekipler, 29 Ekim günü tüm vatandaşları ev ve işyerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti. Şahinbey Belediyesi’nin Cumhuriyetimizin 100. Yılında çok güzel bir hediye verdiğini ifade eden vatandaşlar, Türk bayrağını ev ve iş yerlerine asacaklarını belirterek, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkürlerini iletti.

“Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutluyoruz”

Türkiye’nin dünden daha güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak şehrimizi ve ilçemizi bayraklarla donatıyoruz. Vatandaşlarımıza verilen bayraklar balkonları, evleri ve işyerlerini süsleyecek. Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla, aşkla kutlayacağız. İnşallah çok daha güçlü bir şekilde ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracağız. Gençlerimizle birlikte ülkemiz çok daha ileri noktalara gidecektir. Hedefimiz önümüzdeki on yıl içerisinde ülkemizi dünyanın ilk üç devleti arasına sokmak. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.