Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı kutlama etkinlikleri dahilinde ilçede ikamet eden şehit yakınları ve gazilerimize yönelik Sahil Güvenlik tarafından “Cumhuriyet Tekne Turu” düzenlendi.

Akçay Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığına ait sahil güvenlik botlarında misafir edilen şehit yakınları ve gazilere yönelik Akçay sahil iskelesinden başlayarak Cumhuriyet Tekne Turu seyir faaliyeti gerçekleştirildi.

Sahil güvenlik botlarının kortej halinde Edremit Körfezinde gerçekleştirdiği Cumhuriyet Tekne Turuna katılan şehit yakınları ve gazilere eşlik ederek yalnız bırakmayan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Şehitlerin bu millete emaneti olan yakınları ile gazileri için ne yapsak azdır, diyen Kaymakam Odabaş; “Bugün Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünde Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutluyorsak hiç şüphesiz bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Ülkemiz bugün şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde ayaktadır. İşte bunun içindir ki devletimiz ve milletimiz nezdinde ailelerimizin yeriniz hep ayrıdır. Devletimiz emirlerinize amadedir” ifadelerine yer verdi.