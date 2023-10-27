Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet’in 100. Yılında Orman Mühendisliği” adlı panel gerçekleştirildi.

Orman Fakültesi Konferans Salonu’nda Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın’ın yönetimindeki panelde; İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kayacan, “Ağaçlara Bakarken Ormanı Görememek ya da Ormana Bakarken Ağaçları Görememek” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

“Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras bir sistemimiz var”

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kayacan, “Ağaçlara Bakarken Ormanı Görememek ya da Ormana Bakarken Ağaçları Görememek” başlıklı sunum yaptı. T.C. Devleti’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras bir sitemimiz olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Kayacan; geçmişin, geleceğin yol haritası olduğunu ifade etti. T.C. Devleti’nin yüzölçümü bakımından Avrupa devletlerinden daha büyük bir alana sahip olduğunu ifade eden Kayacan, yüzde 30’luk kamu ormanları ile de kamu ormanı sıralamasında ön sırada bulunduğunu dile getirdi. Türkiye’nin Coğrafi ve bitki çeşitliliği bakımından da Avrupa ülkelerine göre avantajlı olduğu bilgisini paylaşan Prof. Dr. Bekir Kayacan, bu çeşitliliğin aynı zamanda bir sorumluluk da getirdiğinin altını çizdi.

“Yapılan çalışmalar diğer üst sistemlerin bir parçasıdır”

“Ağaca Bakarken Ormanı Görmek” cümlesini “uzmanlık” kelimesiyle açıklayan Kayacan, araştırmacı bir kişinin çalışmasını yürütürken yaptığı çalışmayla ilgili diğer üst sistemlerle de bağlantısını ve etkisini göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı. “Yapılan çalışmaların diğer üst sistemlerin bir parçası olduğunun unutulmaması gerekir” diyen Prof. Dr. Kayacan, önemli olanla, daha önemli olanın ayırt edilmesi gerektiğini ifade etti. Kayacan ayrıca, genele bakılmadığı zaman daha önemlinin fark edilmediğini de sözlerine ekledi.

“Uzmanlıkta bakış açısı ve detaylar önemli”

“Ağaçlara Bakarken Ormanı Görememek ya da Ormana Bakarken Ağaçları Görememek” başlığındaki sunumunu; “Bakış Açısı” ile de açıklayan Kayacan, farklı bakış açılarını keşfedebilmek için ise; farklı kişilerle, farklı uzmanlık alanlarına sahip araştırmacılarla çalışılması gerektiğini vurguladı. Bakış açısını geliştirmenin bilmekle de alakalı olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kayacan, bilmek için ise; sadece araştırma yapılan uzmanlık alanları hakkında değil diğer alanlarla ilgili şeyler de okunmasının önemli olduğunu vurguladı. Bilginin göstergesi deneyime de değinen Prof. Dr. Kayacan, insanın gelişmesi için deneyimlemesi gerektiğini ifade etti.

Uzman kişilerin detayları gözden kaçırmamasının önemi üzerinde duran Prof. Dr. Bekir Kayacan, bir sorunu çözebilmek için, önce onun varlığını kabul etmek gerektiğini vurguladı. Düzce üniversitesi Orman Fakültesinin kaliteli bir fakülte olduğunu sözlerine ekleyen Kayacan, kendisinin burada, öğretim elemanları ve öğrencilerle buluşmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, sözlerini sonlandırdı.

Panel sonunda yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Prof. Dr. Bekir Kayacan’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.