Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Malatya’da 1923 öğrencinin katılımı ile Cumhuriyet’in kurulduğu tarihe ithafen 1923 fidan dikildi.

Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün organizesi Orduzu Pınarbaşı mevkinde gerçekleşen etkinlikte kent genelinde bulunan her okuldan öğrencinin katılımı ile fidan dikim töreni düzenlendi. Törene Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte öğrenciler Cumhuriyet’in kurulduğu tarih olan 29 Ekim 1923 tarihine ithafen 1923 fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikimi sonrası konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 1923 öğrenci ile 1923 fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Malatya’nızda düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler kapsamında 1923 çocuğumuzla 1923 fidanı toprakla buluşturduk. Türkiye Yüzyılında fidanları diken çocuklarımız; Türkiye’nin daha ileride, daha güçlü ve bütün dünyaya kendini ispatlamış, bütün dünyada sözü geçen bir Türk devleti ve millet oluşturma çabalarımız devam ediyor. Deprem felaketini yaşayan Malatya’mızda normalleşme adına 100’üncü yılında çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayarak güçlü Türk devletinin dünyada var olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.