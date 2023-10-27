Cumhuriyetin 100’üncü yaşını Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri birlikte kutlayacak.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına yaklaşırken, Denizli’de birlik ve beraberlik içinde olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçe örgütleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla birlikte kutlamaya hazırlanıyor. 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de, Karşıyaka Mahallesi Şekerci Durağı, Sümer Mahallesi Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi önü ve Sevindik Mahallesi Üç Kahveler mevkiinde toplanacak olan vatandaşlar, bayraklarını alarak yürüyüşe geçecekler. Bu muhteşem yürüyüş, Sevindik Kapalı Pazar Yeri’nde zirveye ulaşacak. Saat 20.00’de Sevindik Kapalı Pazaryerinde, Denizli’nin sevilen sanatçısı Ozan Ozanca sahne alacak. Vatandaşlar, bu özel konser ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklar.

“Tüm vatandaşlarımızla tek yürek olacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ise Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlamamak için çeşitli bahanelerin arkasına sığınanlara inat, daha büyük bir coşkuyla kutlama yapacaklarını söyledi. Coşkun, “Denizli’de yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte Cumhuriyetimizin 100. Yılını çok büyük bir coşku içinde alanlarda birlikte kutlamak istiyoruz. Buluşma yerlerinde toplandıktan sonra, Sevindik Kapalı Pazaryerine ellerimizde bayraklarla yürüyerek ulaşacağız. Burada Merkezefendi ve Pamukkaleli vatandaşlarımızla tek yürek olacağız. Saatlerimiz, 20.00’yi gösterdiğinde, Denizli’nin sevdiği sanatçı Ozan Ozanca’nın konseriyle birlikte Cumhuriyetimizi kutlayacak, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını yad edeceğiz. 28 Ekim Cumartesi Günü tüm halkımızı, ‘Tek yürek, omuz omuza’ Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamak için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.