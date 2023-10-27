Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan bisiklet tırmanma yarışına katılan sporcular, Aydın’ın Çine ilçesinden Kavşit Yaylası’na pedallayacak.

Aydın genelindeki Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri aralıksız devam ederken, Çine ilçesinde de “Cumhuriyetin 100. yılı Çine-Kavşit Bisiklet Tırmanma Yarışı” yapılacak. Ülke genelinden çok sayıda lisanlı bisikletlinin katıldığı yarış, 28 Ekim Cumartesi günü saat 10.30’da başlayacak. Çine ilçe merkezi belediye önünden Kavşit Yaylası’na kadar hazırlanan 9,4 kilometrelik parkurda, deneyimli sporcular Cumhuriyet’in 100. yılı için pedallayacak. Madran Dağı’na tırmanacak olan bisikletliler, kıyasıya mücadele ederken, yarışta kategori birincilerine çeyrek altın, ikinci ve üçüncülerine ise gram altın hediye edilecek.