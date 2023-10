Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen ’Cumhuriyetin 100. Yılında Kütahya’ konulu fotoğraf sergisi halkın beğenisine sunuldu.

Kütahya Belediyesinin sponsorluğunda, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği’nin organizasyonuyla tertiplenen ’Cumhuriyetin 100. Yılında Kütahya’ konulu fotoğraf yarışmasına 600 fotoğraf katıldı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu altın, gümüş ve bronz madalya ile mansiyon ödülleri sahiplerini buldu.

Sergide 30 fotoğrafın yer aldığını belirten Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkanı Emel Oğur, "Amacımız ilimizdeki tarihi, kültürel ve sanatsal faaliyetleri fotoğraflayarak yarınlara taşımaktır" dedi.

Yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını idrak ediyoruz. 100. yılın arifesinde Kütahya konulu böyle bir fotoğraf sergisi çok anlamlı. Çünkü Kütahya yoksa cumhuriyet yoktu. 101 yıl önce bu topraklarda kurtuluş mücadelesini atalarımız verdi. Kütahya’dan başlayan bu önemli kıvılcım sonunda bir yıl sonra 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin ilanıyla sonuçlandı ve şükürler olsun ki 100 yıllık cumhuriyet tecrübesini geride bıraktık. Bazen soruyorlar cumhuriyet nedir diye. Cumhuriyet, dik duruştur. Cumhuriyet, onurlu yaşamdır. Cumhuriyet sanatçı, vali, kaymakam, mühendis, doktor, bilim adamı velhasıl Anadolu çocuklarının hak ettiği yerde yerini aldığı rejimin adı. Aksi takdirde bugün ne emniyet müdürüm vardı, ne bizler, ne siz sanatçılar vardı. Cumhuriyet böyle bir rejim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bireyin eşit olarak devletin imkânlarından yararlandırıldığı ve hak ettiği yere geldiği rejimin adı cumhuriyet. Allah, bu rejimi bizlere emanet edenlerden binlerce kez razı olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah ve yol arkadaşları, Anadolu’daki Fatma Teyze, Ayşe Nine, Ali Amca dualarıyla maddi manevi bu mücadelede yer alarak bugünlere gelmemize vesile oldular. Onlar görevlerini en iyi şekilde yaptılar, bu toprakları vatan yaptılar ve bizlere emanet bıraktılar. Şimdi ikinci yüzyılda yaşayan bizler ve bizden sonrakiler bu toprakları daha iyi ihya ve imar etmek zorunda. Daha zengin, müreffeh toplumu nasıl oluştururuz, insanlarımıza hak ettiği hayatı nasıl hazırlarız, bizler de bunu yapacağız. O nedenle sanatın vücut bulduğu her sanatçımızın aklından geçen her düşünceyi kağıda dökerek, fırçaya dökerek oluşturduğu bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kütahya Belediyesi, son beş yılda bu salonda çok güzel sergilere ev sahipliği yaptı. Birçok sanatçımız gerçekten bu şehri tanıtan, bu ülkeyi tanıtan, bu şehrin insanlarını değerlendiren birçok sergiyi burada açtılar. Bu da onlardan bir tanesi. Emek veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar en iyi şekilde bu şehri, bu ülkeyi, bu milleti tanıtıyor. Kütahya’yı, bizim görmediğimiz, bakmadığımız bir pencereden görerek, bakarak kalıcı esere dönüştüren her sanatçımıza teşekkür ediyoruz, Kütahya Belediyesi, bu ülkeye, bu şehre ve bu aziz millete değer katan herkesin kölesidir. Herkesin emrinde, ona amade olmak üzere gece gündüz çalışmayı kendine şiar edinmiş bir belediyedir” ifadelerini kullandı.

Yarışmada birinci olan Zekeriya Akbaş, Aizonai Antik Kentinde çektiği çektiği fotoğrafın ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Serginin açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy da katıldı.