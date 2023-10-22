Cumhuriyet’in 100. yılında Harşit Savunması şehitleri anıldı

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Birinci Dünya Savaşı’nda Rus işgal kuvvetlerine karşı Harşit Vadisi’nde mücadele vererek şehit düşen askerler için anma yürüyüşü düzenlendi.

Rusların 1 Kasım 1914 tarihinde doğudan Osmanlı topraklarına girmesiyle başlayan ve 1916 yılının yaz aylarında Doğu Karadeniz’e kadar ulaşan işgalleri, Harşit Vadisi’ne kadar uzanmış, bu bölgede gerçekleştirilen ve tarihe “Harşit Savunması” adıyla geçen güçlü direniş, bir buçuk yıl süren Rus işgalinin sona erdirilmesinin dönüm noktası olmuştu. Bu tarihi direniş sonucu 1918 yılının ilk aylarında Rus güçleri bölgeden tamamen geri çekilmişti.

Harşit Savunması’na sahne olan alanlar içerisinde bulunan Giyimli Mahallesi Güvendik mevkiinde başlayan anma yürüyüşü, 18 ay süren direnişin en önemli sembollerinden biri olan Şaban Kalesi’ne kadar uzanan iki kilometrelik yolda gerçekleştirildi.

Şaban Kalesi’ne ulaşan katılımcılar Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunurken, okunan İstiklal Marşı’nın ardından Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sezai Balcı tarafından Harşit Savunması ve Şaban Kalesi hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti; Vatan sevgisinin önemini vurgulayarak, şehitlerimizi rahmet ve tazimle andı.

Vali Serdengeçti yaptığı konuşmada; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kayıtsız, şartsız egemenlik ve bağımsızlık hedefiyle yola çıktığını belirterek, "Bugün burada bu şuur içerisinde birlikte yürüdüğümüz bütün arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize teşekkürü borç biliyorum. Sizlerle ve sevgili çocuklarımızla Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ecdadımız ve milletimizle gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlu olsun" dedi. Serdengeçti yürüyüşle ilgili olarak, ‘Dile Kolay’ başlığıyla, "Bir asrı arkasına almış, 18 aylık bir müdafaa ile geçilmez kılınan Harşit Savunması’nın halen tarih kokan siperlerindeyiz. İmanları ile imkânsızlıkları yenen yiğitlerimizle gurur duyuyoruz. Cenab-ı Hak bizi onlara layık eylesin.” ifadelerini kullandı.

Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ve Ertuğrul Gazi Konal’ın da birer konuşma yaptığı etkinlikte Giresun Müftülüğü din görevlisi Ahmet Mutlu tarafından tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

Etkinliğe, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmak ve Ertuğrul Gazi Konal’un yanı sıra Güce Kaymakamı İbrahim Zahid Ahad, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Özgür Özer, Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, akademisyenler, protokol üyeleri ile kolluk görevlileri ve vatandaşlar katıldı.