Hacılar Belediyesi, fotoğrafseverleri Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlediği "Cumhuriyetin 100. Yılında Hacılar 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması"na davet etti.

Huzurun şehri olarak bilinen Kayseri’nin Erciyes’in eteklerinde konumlanan gözde ilçesi Hacılar, bu yarışma ile değerlerini belgeleyerek gelecek nesillere aktarmayı ve ülke fotoğraf sanatına katkı sağlamayı hedefliyor. Şehrin eşsiz doğasını, zengin kültürünü, örf ve adetlerini, kent yaşamını ve ekonomik faaliyetlerini fotoğraf sanatıyla birleştirmeyi amaçlayan Cumhuriyetin 100. Yılında Hacılar 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması, 15 Ekim’de sona erecek. Yarışma çerçevesinde gönderilen fotoğrafların, Hacılar İlçesi sınırları içerisinde 01.01.2019-15.10.2023 tarihleri arasında çekilmiş olması istenen yarışma hakkında bilgi veren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Cumhuriyetin 100. Yılında Hacılar" adlı 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın düzenlenmesinden duydukları gurur ve heyecanı dile getirerek, "Amacımız, ilçemizdeki güzelliklerin kurum arşivine kazandırılmasının yanı sıra, Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizde olduğu gibi ilçemizdeki gelişim ve değişimin belgelenmesi, İlçemizin doğal, tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır" dedi.

Yarışmada birincilik ödülü 12,500 ?, ikincilik ödülü 10,000 ?, üçüncülük ödülü 7,500 ? ve mansiyon ödüllerinin ise 3,000 ? olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Özdoğan, yarışmaya son katılım tarihinin 15 Ekim olduğunu, Sergi ve Ödül Töreninin ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 18:30’da Kayseripark alışveriş merkezinde düzenleneceğini söyledi.

Özdoğan son olarak, “Bu özel etkinlik, fotoğraf sanatçılarına geniş kitlelere ulaşma ve ülkemizin zengin kültürünü, tarihini ve doğasını sergileme fırsatı sunuyor. Katılımcılara başarılar dilerim" dedi.