Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) tarafından, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde kadın girişimcilerin ailelerinin desteği ile ulaştıkları başarı hikayelerinin ele alındığı söyleşi düzenlendi.

Cine Amfi’de düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, "Cumhuriyet’in 100. Yıl Marşı" ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyetimizin 100 Yılında Kadınlar" temalı videonun gösterimi ile başladı.

Söyleşiye HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, KADMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özgüner ve öğrenciler ile davetli konuşmacılar olarak kadın girişimciler Asuman Kara, Hamide Polat ve Nurgül Çelebi katıldı.

Kültürümüzde ailenin ve özellikle kadının, toplumun en temel ve kıymetli yapı taşı olduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Kurtuluş Savaşı’nda, Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde ve kuruluşundan bu yana kadınlarımız, ülkemizin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Kadınlarımız her alanda örnek gösterilecek önemli projelere imza atmaktadır. Kadın girişimcilerimizin başarı hikayeleri ile öğrencilerimize de yol göstermeleri büyük önem arz etmektedir” dedi.

KADMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özgüner ise hayatın tüm yükünü olduğu kadar renklerini de taşıyan kadının, elinin emeği ile gözünün nurunu birleştiren, küçük yüreğine kocaman sevgiler sığdıran güçlü kahramanlar olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından söyleşiye katılan konuşmacılar başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştılar. Söyleşinin ardından, Türk kadınlarının çeşitli alanlardaki etkileyici yolculuğunu görsel bir şölenle buluşturan "100. Yıl Kadın Sergisi: Geçmişten Günümüze İz Bırakan Kadınlar" sergisi ziyaretçilerini ağırladı.

Cumhuriyetin 100. Yılına özel yapılan etkinlikler çerçevesinde HKÜ İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Deniz Telek’in yönetmenliğini üstlendiği "Suyu Bulandıran Kız" filminin gösterimi de yapıldı. Katılımcılar, kadın yönetmenlerin sinema dünyasındaki rolü ve kadın temalı filmlerin toplumsal farkındalık oluşturmadaki etkisini masaya yatırdılar.