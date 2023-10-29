Rize’de vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümünde fener alayında buluştular.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Rize Valiliği tarafından fener alayı düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ile Gençlik Merkezi önünde toplanan 7’den 70’e yüzlerce kişi fener alayına katıldı. Gençlik Merkezi önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi üzerinde kortej halinde devam etti. Yüzlerce genç ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyledi. Fener alayı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.