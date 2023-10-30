Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ’Cumhuriyetin 100.Yılında Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı’ başarıyla tamamlandı.

Gürcistanlı sporcuların yanı sıra 8 farklı ilden katılan sporcular iki farklı kulvardan zirveye tırmandı. Tekir Bölgesi’nden sabah 04.00’da hareket eden 55 dağcı, Çobanini/Sol Kulvar rotasını kullandı. Sütdonduran Bölgesinden 03.00’de hareket eden 20 dağcı ise Kar buz Rotası’nı kullandı. Her iki grup da 10.00’da zirvede buluştu. Kayseri Dağcılık il Temsilciliği’nden yapılan açıklamada; "Bu anlamlı günde Gürcistan, İstanbul, İzmir, Yalova, Trabzon, Adana, Ankara, Çanakkale, Sakarya’dan gelerek tırmanışa katılan dağcılarımıza teşekkür ederiz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık” ifadeleri kullanıldı.