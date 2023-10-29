Sivas’ta engelli vatandaşlar Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla kan bağışında bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Sivas’ta engelli vatandaşlar, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Genç Kızılay topluluğu, Cumhuriyet’in 100. yılında kan bağışı etkinliği düzenledi. Sivas Memur-Sen ve Eğitimbir-Sen Engelliler Komisyon Başkanı Selman Devecioğlu, engelli arkadaşlarıyla birlikte, "Cumhuriyetin 100. yılında biz de varız, genç Kızılay topluluğunu ve Sivas Kızılay şubesini yalnız bırakmayız" dedi.

Ayrıca Devecioğlu, "Memur-Sen ve Eğitimbir-Sen yapılan her türlü güzel çalışmanın destekçisi olmayı bilmiştir. Kan bağışına engel olmayan rahatsızlıkları olan engelli arkadaşlarımız, bu tür güzel programlarda her zaman olmaya devam edecektir. Bütün engelli arkadaşlarımızı da, kan bağışına destek olmaya çağırıyoruz" dedi.