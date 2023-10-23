Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Düzenlenen programa katılan sanatçı Cem Adrian, Atatürk’ün sevdiği şarkıları Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirildi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleşen etkinlikle Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı. Program, EGİAD’ın tanıtımı ve Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel tanıtım filmiyle başladı. Etkinlikte sanatçı Cem Adrian, Olten Filarmoni Orkestrası ile birlikte Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Programda aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanırken, sosyal sorumluluk projelerine de destek sağlandı. Etkinliğe, bine yakın davetli katıldı.

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, birer konuşma yaptı.

Alp Avni Yelkenbiçer, sözlerine Filistin-İsrail çatışmasında yaşanan trajediden ve kayıplardan duyduğu derin üzüntüyü paylaşarak başladı. Yelkenbiçer, “Bir daha hiç ayrılmamak üzere birbirine kenetlenen, birlikten doğurduğu kuvvetle de bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını kutluyoruz” dedi.

EGİAD’ın 33. yılı içinde olduklarını vurgulayarak, içinde bulundukları dönemde bütünleştirme ve büyütmeye odaklanmış durumda olduklarını vurgulayarak, “Bizim için ’bütünleştirmek’, herkesin bir ucundan çekiştirdiği ’küçük olsun bizim olsun’ devrinin kapanıp, iş birliği ve güç birliğinin kazanmasını sağlamak anlamına geliyor. Yalnız derneğimiz özelinde değil, hukukun tartışılmaz üstünlüğü ve güçlendirilmiş kurum ve çağın gerektirdiği kurallarıyla; laikliğiyle, cinsiyet, dil, din, ırk farklılıklarının gündeme dahi gelmeyeceği seviyede eşitliğiyle ülkemiz için de bütünleşme istiyoruz. Büyütmek tarafında da dokunduğumuz her şeye değer katmak, çalıştığımız tüm alanları hem daha sürdürülebilir hem daha rekabetçi kılmak için uğraşmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Katılımcılığı da büyütmeliyiz, doğru yönetimi de büyütmeliyiz; gelirde adaleti de. İklim farkındalığını da büyütmeliyiz, herkesin erişebileceği adil, çağın gerektirdiği eğitimi de, nezaketi de, saygıyı da, birbirimizi daha fazla dinlemeyi de" diye konuştu.

"Güvenini yitirmiş, umutlarını kaybetmiş bir halkı Cumhuriyet’le ayağa kaldırıyor"

Uzlaşmanın bazen hiç kolay olmadığını da hatırlatan Yelkenbiçer, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Hemen yanı başımızda patlayan İsrail-Filistin ve süregelen Rusya-Ukrayna savaşı ile içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamı başta olmak üzere, bizi çok üzen ve hem kişisel hem toplumsal anlamda çok zorlayan bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin zorluğuna gelin bir de 100 yıl önceye giderek bakalım. Mustafa Kemal Atatürk’ün aynı hafta içinde güneyde çıkan isyanı bastırdığını, işgal altındaki İstanbul’u bir arada tutabilmek için yurtseverlere destek verdiğini, Lozan’da tüm Avrupa’yla müzakere yürüten kendi delegesiyle aynı fikirde olmayan TBMM hükümetini ikna ettiğini anımsayalım. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bence, moda deyimle bir dönüştürücü. Kurulu düzeni kabul etmiyor, eldeki şartlar ölçüsünde normal kabul edilebilecek çözümlere yanaşmıyor. 300 yıldır savunma savaşı yapan bir orduyu taarruza geçiriyor. Güvenini yitirmiş, umutlarını kaybetmiş bir halkı Cumhuriyet’le ayağa kaldırıyor. Atatürk daha iyisini kurmak için; değiştiriyor, dönüştürüyor. Daha müreffeh, daha güvenli bir Türkiye için. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce bu büyük dönüşümü başlatması, en temelde iki şey sayesinde oluyor; daha iyinin ne olduğuna, yani Cumhuriyet’e dair doğru bir analiz ve Türk milletinin bu doğruyu hayata geçirebileceğine olan inancı. İşte biz de daha iyinin ne olduğunu ancak hep birlikte, açık fikirle ve samimiyetle çalışarak bulabileceğimizi biliyoruz. Türk gençliği ve Türk milleti olarak önümüze koyacağımız tüm hedefleri birlik ve beraberlikle yerine getirebileceğimize dair de inancımız tam."

Cumhuriyetimizin 100. yılında, temel değerleri ve hedefleri çok iyi bildiklerini kaydeden Yelkenbiçer, EGİAD olarak bu hedeflerin peşinden gitmenin önemine yürekten inandıklarını hatırlattı. Yelkenbiçer, “Bu yolda çalıştığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Sonsuza dek payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin kuruluşunda, kadın-erkek kol kola girerek ülkemizi en zor şartlarda inşa etmeyi başardık. Yarınları yine eşitlikten ve birbirimizden güç alarak inşa edeceğimizi biliyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, bu gece de aynı birlik ruhunu, başarma azmini, coşkuyu ve heyecanı tüm konuklarımızla paylaşıyoruz” dedi.

EGİAD Ortaokulu Voleybol Takımı için spor salonu yapılacak

Olten Filarmoni Orkestrası ve sanatçı Cem Adrian’a teşekkür eden EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, konser bağışı ve sponsorlukların, EGİAD bütçesi ile desteklenerek başarıdan başarıya koşan EGİAD Ortaokulu Voleybol Takımı için spor salonunun yapımına aktarılacağını da açıkladı.

Yelkenbiçer, “Devlet okulu olarak faaliyet gösteren okula 2017 yılında bilgisayar laboratuvarı kuran EGİAD, son yıllarda voleybol takımına destek vermeyi sürdürüyor. Ülke çapında dereceler alan, şampiyonluklar kazanan takım, bunu imkansızlıklarla, altyapı eksiklikleriyle başarılar yakaladı. Okula spor salonu yaptırma amacıyla birleşince, 100. yıl etkinliğimiz daha anlamlı hale geldi. İmkansızlıklar içinde sporda başarı kazanmak için çalışan çocuklarımıza destek olmak Cumhuriyet’in ruhuna yakışır bir girişim olacak. Bir okulun eğitim kalitesini arttırmak bile önemli. Bu proje geçmiş dönemlerdeki üyelerimizden bize geçen, okulla ilgili aidiyet duygusunu yeni üyelerimize kazandırmak konusunda da büyük fayda sağlayacak. Genç üyelerimize de eğitim için destek vermenin gururunu yaşatmak amacındayız. Yaptıracağımız salon da çadır tipi olacak; ama çelik konstrüksiyonlarla desteklenen, oldukça sağlam bir yapı hazırlanacak. Bunun için gerekli tüm araştırmaları yaptık, farklı firmalardan fiyat tekliflerini aldık. 4 milyon liralık bir maliyet öngörüyoruz. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını istiyoruz. Ülkemizin geleceğinin gençlerde olduğunun bilincindeyiz. Bütün çabamız onları geleceğe hazırlamak için. Elimizdeki tüm imkanları zorlayarak çocuklarımızın ve gençlerimizin çağımıza yakışır imkanlarla eğitim alacağı şartları oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Tüm kazanımları Cumhuriyet’e ve onun temsil ettiği değerlere borçluyuz”

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, “Kazanımlara sahip çıkmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu ve aslî görevidir. Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine; demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğü başta olmak üzere Cumhuriyet’in temel değerlerine aklı ve yüreği ile bağlı aydın iş insanlarının yuvası olan EGİAD her zaman bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmektedir. EGİAD’lı kardeşlerim sizlere güveniyor ve bu bayrak yarışında Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da kentimizin ve ülkemizin kalkınması ve refahı yolunda başarılı çalışmalarınıza devam edeceğinize inanıyorum. Bugün, Atatürk’ün koyduğu çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefi doğrultusunda 100 yılda elde ettiğimiz tüm kazanımları Cumhuriyet’e ve onun temsil ettiği değerlere borçluyuz" dedi.