Didim Belediyesi öncülüğünde 7’den 77’ye tüm kesimden gönüllü olarak katılan vatandaşların katkılarıyla Cumhuriyetimizin 100.Yılı’nda 100 kişi ile Zeybek Gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında Didim Belediyesi öncülüğünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Didim Belediyesi Halk Oyunları kurs öğretmeni Sinan Çetin’in nezdinde 7’den 77’ye gönüllü olarak katılım sağlayan 100 kişi ile Zeybek Gösterisi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Kent Meydanı’ndaki gösteriye Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcıları, bazı meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

100 kişilik zeybek gösterisine her yaştan vatandaş katılırken, bir aylık çalışmanın ardından gösteri meydanda sunuldu. 100 kişi beyaz tişört üzerinde ı “100. Yıl” yazısı, Atatürk’ün resmi ve Cumhuriyetimizin 100. Yılının kutlandığı yazılı tişörtlerle alanda yerini aldı.

Yöresel halk oyunu bir ahenk içerisinde hep birlikte oynanırken, etkinlik büyük beğeni topladı.

Etkinlik sonrasında vatandaşlara seslenen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Cumhuriyetin 100. Yılını kutladıklarını ifade ederek “Ulu önder Atatürk’ün bir avuç silah arkadaşıyla kurduğu bu cumhuriyetin 100. Yılını kutlayacağız. Ulu Önder’in kurduğu bu Cumhuriyette insanlar özgür, laik ve güvenli şekilde yaşıyorlar.” Diyerek Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağı mesajını verdi.