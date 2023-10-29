Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Edremit Belediyesi ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve işbirliği ile Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezinde “100. Yılında Cumhuriyet ve Atatürk” konulu resim sergisinin açılışı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin katkılarıyla hazırlanan resim sergisi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrencilerin yapmış olduğu eserlerin beğeniye sunuldu.

Sergi açılışına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, kurum amirleri, kursiyerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.