Çukurova Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. 10 kilometre mesafeli koşuya katılım yüksek oldu. Kayıtlı 480 sporcunun yarıştığı koşuya kayıt yaptırmayan yüzlerce vatandaş da katıldı.

Çukurova Belediyesi önünden başlayan koşu, Turgut Özal Bulvarında Gökkuşağı Kavşağına kadar devam etti. Koşucular kavşaktan aynı güzergahı takip ederek yarışı yine Çukurova Belediyesi önünde tamamladılar.

Koşu sonunda erkeklerde Koray Het birinci olurken, Mesut Akpınar ikinci, Selami Yıldız da üçüncü olarak kürsüye çıktı. Kadınlarda ise Nursel Karataş birinci, Ayşegül Korkmaz ikinci, Cansu Kayaalp de üçüncülüğü elde etti. Koşuya Adana dışında Gaziantep, Mersin, Tarsus, Kozan ve Kadirli’den de sporcular katıldı.

Dereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.