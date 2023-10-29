Elazığ’da ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla öğretmenleri ile beraber şehitliği ziyaret etti.

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Özel bir kurs merkezi yönetimi, öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla İcadiye Şehitliği’ni ziyaret etti. Cumhuriyet ve İzmir marşlarını söyleyerek, ellerinde Türk bayrağı ve balonlar ile şehitliğe gelen öğrenciler, burada şehitler için dua ederek çelenk bıraktı. Öğretmenler Cumhuriyet’in önemine binaen bilgiler aktarırken, öğrenciler şehitleri anmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

12 yaşındaki İhsan Kaya Gürbüz, “Bugün kurs merkezimle şehitliği ziyaret etmeye geldik. Bugün çok gururlu bir gün. Bizleri bugünlere getiren şehitlerimizi anmak bizim için çok gurur verici. Bugünü coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Öğrencilerden Nilay Güntaş, “Türk olmaktan gurur duyuyorum. En başta Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz sayesinde bugünlere geldik. Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Eyüp Güneş ise, “Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gururu yaşamak çok güzel bir duygu. Bugün geldik ve şehitlerimize dua ettik. Umarım onların mekanı cennet olur. Çok güzel bir gün, kendimi çok gururlu hissediyorum” diye konuştu.