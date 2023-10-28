Kastamonu’da İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlikte çocuklar, uçurtmalarını uçurarak gönüllerince eğlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünün koordinesinde Kronospan Orman Ürünleri’nin destekleriyle “Hayata Renk Verelim 2023” sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı TOKİ, Kuzeykent, Candaroğulları, Ali Fuat Darende, Cumhuriyet, Gazipaşa, Behçet Necatigil Borsa İstanbul ve Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokullarında eğitim gören öğrenciler ile 30 özel bireyin katılımıyla Kadıdağı mevkiinde “Uçurtma Şenliği” düzenlendi. 300’den fazla çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen uçurtma şenliğine Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri de destek verdi.

Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerinin gözetiminde çocuklar, uçurtmalarını hazırlayarak uçurtmaya çalıştı. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı uçurtma şenliğinde çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Uçurtma Şenliğine Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kronospan Orman Ürünleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gülamoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Umut Yılmaz, Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı İlhan Şamlıoğlu, öğretmenler, özel bireyler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 300 öğrencimizle birlikte Kastamonu Emniyet Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, Kronospan Orman Ürünleri ile birlikte 4 paydaş kuruluşumuzla bu etkinliği gerçekleştirdik. Çokta güzel oldu” dedi.

Kronospan Orman Ürünleri Yönetim Kurul Üyesi Umut Yılmaz ise, “Burada Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kronospan Orman Ürünleri olarak bizlerin iki yıldır paydaşı olduğu ve Kastamonu Valiliğinin öncülüğünde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün koordinesinde bizlerinde destek olduğu etkinliklerinden bir tanesi olan Uçurtma Şenliğinde bulunuyoruz. Burada 6 tane İlköğretim Okulundan gelen 300’e yakın öğrencimiz bulunuyor. Aynı zamanda Kastamonu Üniversitesinin Sivil Havacılık Bölümünden gelen üniversite öğrencileri var. Hem öğrenciler birbirlerine yardımda bulunuyor hem de böylesine güzel bir havada Kadıdağı mevkiinde uçurtmalarımızı uçurmaya çalışıyorum. Kronospan gibi her kurum bu projeye destek oluyor. Kronospan olarak bizlerde her yıl buna benzer projelerde yer alıyoruz. Verdiğimiz destekle öğrencilerimize hem spor anlamında hem eğlence anlamında hem eğitim anlamında hem de böyle sosyal bir etkinlikte destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Alya Numan da, “Uçurtma uçuruyorum ama dolandı, o yüzden şu anda uçmuyor. Burası güzel, eğlenceli ve çok fazla da insan bulunuyor” şeklinde konuştu.

Ayşe Okay ise “Uçurtmayı uçurmaya çalışıyorum. Burada eğleniyorum. Benim için değişiklik oldu. İçurtmayı Uçurtmayı uçurmayı deniyorum, sonunda olmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Asya Dereli de, “Burada olmak çok eğlenceli. Bizde zaten bunu bekliyorduk. Daha öncesinden gelecektik fakat gelememiştik, şimdi geldik. Çok eğlenceli oluyor. Biraz çabayla uçurmaya çalışıyorum”

Zeynep Orçun ise “Uçurtma çok güzel, burada eğleniyorum. Bazen uçurabiliyorum bazen uçuramıyorum. Bazen uçarken aşağıya düşüyor”