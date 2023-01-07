Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yeni yıl, Türk resminin önemli isimlerinden Zerrin Kehnemuyi’nin eserlerinden oluşan ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Kadını’ başlıklı sergisiyle başladı.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yeni yıl, Türk resminin önemli isimlerinden Zerrin Kehnemuyi’nin eserlerinden oluşan ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Kadını’ başlıklı sergisiyle başladı.

Türk resminin önemli isimlerinden 87 yaşındaki Kehnemuyi’nin eserlerinin yer aldığı serginin açılışında Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal, ATSO Başkanı Ali Bahar’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta, Başkanvekili Sarı, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın çok istemesine rağmen açılışta yer almadığını belirterek “Başkanımızın hepinize selamları ve sevgilerini iletiyorum. Muratpaşa’da sanat var mottosuyla yola çıkıp Türkan Şoray Kültür Merkezi gibi bir kompleksi Antalya’mıza kazandırdığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Sergi küratörü Şebnem Bahar ise bu serginin kendisini ayrı bir heyecanlandırdığını belirterek, “Bir cumhuriyet çocuğu olarak Atatürk’ün izinde, ışığında büyüdüğüm, yetiştiğim ve bugünlere de şahitlik ettiğim için inanın çok mutluyum” dedi. Açılışın ardından davetliler sergiyi büyük bir ilgiyle gezdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki serginin, 6 Şubat’a kadar ücretsiz gezilebileceği bildirildi.