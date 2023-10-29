Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Fener Alayı" düzenlendi. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla ve meşalelerle 100. yılı coşkuyla kutladı.

Isparta’da Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları fener alayı yürüyüşü ile devam etti. Isparta Belediyesi önünden bando takımı eşliğinde başlayan fener alayı Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Fener alayına Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında toplanan binlerce vatandaş saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nı okuyarak 100. yılı coşkuyla kutladı.

Fener alayı havai fişek gösterisiyle son buldu.