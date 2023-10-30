Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 7’den 70’e tüm başkentliler, düzenlenen kutlama törenleriyle tek yürek oldu.

Başkent Ankara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta boyunca Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle birçok kutlamaya ev sahipliği yaparken, başkentliler tek yürek halinde bayram coşkusu yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtpark’a düzenlenen meşaleli yürüyüşe katıldı. Türk bayrakları eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne katılan vatandaşlardan büyük ilgi gören Yavaş, daha sonra ABB tarafından düzenlenen ve Ankara Toptancı Hali’nden başlayan meşaleli yürüyüşte de yerini aldı.

Ankara’nın cadde, bulvar, park ve çevre alanlarının yanı sıra kent ekranları, otobüs ile metro vagonları Türk bayrakları ile kırmızı beyaza bürünürken, EGO Genel Müdürlüğü tarafından metro istasyonlarında marşlar çalındı. Atatürk posterleriyle donatılan Başkent’te Kızılay Meydanı ve Ankara Kalesi’nde ise mapping gösterisi gerçekleştirildi. Kızılay Meydanı’nda yer alan Cumhuriyetin ilk gökdeleni olarak kabul edilen Kahramanlar İş Merkezi’ne yapay zekayla oluşturulan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsü yansıtıldı. Bir sinema salonunun 20 katı büyüklüğündeki alana yansıtılan görüntüde Atatürk, Nutuk’tan kısımlar okuyarak başkentlilere seslendi.

Başkent’te Cumhuriyetin 100’üncü yılında sportif etkinlikler de düzenlendi. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "100. Yılda 100 Zirve Doğa Yürüyüşü"nün Ankara ayağı Kızılcahamam’da bulunan Işık Dağı’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara İl Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe 100 dağcı katıldı.