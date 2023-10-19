Seyhan Belediyesi, Cumhuriyetin Kuruluşunun 100.Yılında düzenlediği 3. Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası başladı.

Seyhan Belediyesi tarafından Cumhuriyetin Kuruluşunun 100.Yılı vesilesiyle düzenlenen 3. Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası Gürselpaşa Halı Tesisleri’nde start aldı. Açılış karşılaşmasının başlama vuruşunu Seyhan Belediyesi Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Üney yaptı.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Üney, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın öncülüğünde sporun ve sporcunun her zaman yanında olup desteklerini esirgemediklerini belirterek, “ Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle planlanılan Ayak Tenisi Turnuvamıza 32 takım 128 sporcu katılım gösterdi. Üç gün sürecek olan turnuvada mücadele edecek olan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum ” dedi.

Üney, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100.yıldönümü nedeniyle ilk olarak başlattıkları Ayak Tenisi Turnuvası’nın ardından 21-23 Ekim tarihleri arasında Gürselpaşa Tenis Kortu’nda Veteranlar Tenis Turnuvası, 25-27 Ekim tarihlerinde ise Füze Selami Spor Tesisleri’nde 3.Geleneksel Streetball Turnuvasının düzenleneceğini sözlerine ekledi.