Ardahan’ın Hanak ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Hanak Kaymakamlığı ve Hanak Belediyesince ortaklaşa organize edilen etkinlik kapsamında, Selamverdi Camii önünde toplanan grup, Atatürk Caddesi’nden geçerek ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla belediye binasına kadar yürüdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüşe çok sayıda vatandaş da at sırtında eşlik etti.

Yaklaşık 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ilçede akşam saatlerinde onlarca kişinin katılımıyla fener alayı gerçekleştirildi. Atlarına binerek dev Türk bayrağını taşıyan gençler atlı yürüyüş ile fener alayına renk kattı. Yürüyüş esnasında meşaleler yakıldı, havai fişek gösterileri düzenlendi. Onlarca kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.