Rize’nin Ardeşen ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi.

Her ilde olduğu gibi Rize’nin Ardeşen ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Ardeşen ilçesi Işıklı Meyvalı Mahallesi’nde yediden yetmişe herkes coşkuya ortak oldu. Yoğun kalabalığın olduğu kortej yürüyüşünde dev Türk bayrağı açıldı. Işıklı Meyvalı Mahallesi’nde yürümeye başlayan vatandaşlar, yürüyüşünü deniz sahilinde bitirdi.

Cumhuriyetin 100. yılından ötürü gurur ve heyecan yaşadıklarını belirten Tuğçe Yakıcı, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türk ulusunun kurduğu Türk Cumhuriyetinin 100. yılından ötürü gurur ve heyecan yaşamaktayız. Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkeme mutlu ve barış dolu bir 29 Ekimler diliyorum. Bugün her yer kırmızı ve beyaz olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu ve mutlu olsun” diye konuştu.