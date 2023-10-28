Artvin’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen programda Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 rakımda bulunan Ciro Şelalesine Türk bayraklı yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yıl etkinliği kapsamında Gençlik Spor ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kano ve Yusufeli Dağcılık sporcuları ile birlikte Yusufeli Özgüven Köyü’nde bulunan 161 metre uzunluğundaki Ciro Şelalesine yürüyüş yapıldı. Türk bayraklı yürüyüşe Kaymakam Hacı Kerim Meral de katıldı.

2 bin 500 metre yükseklikte bulunan zorlu parkuru tamamlayan sporcular ve yürüyüş kafilesi, zirvede aştıkları Türk bayrağıyla Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.