Cumhuriyet’in her dönemine şahitlik eden 100 yaş ve üzeri bireylere Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) uygulaması ile şefkat eli uzatılıyor. Samsun’da Cumhuriyet’in 100. yılında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri asırlık çınarların evlerine giderek sağlık kontrollerini yaptı.

80 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kurulan YAŞAM uygulaması Samsun’da sürüyor. Doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan ekip, 80 yaş ve üzeri bireyleri evinde ziyaret ederek tedavilerini yapıyor. Evde tedavisi yapılamayan yaşlılar, randevu alınıp hastanede muayenesi gerçekleştirildikten sonra tekrar evlerine götürülüyor. 100 ve üzeri yaşından olan asırlık çınarlara Cumhuriyet’in 100. yılında şefkat eli uzatılıyor. Bu çerçevede 101 yaşındaki Elmas Bilici’yi ziyaret eden Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Bilici’ye ilk olarak çiçek hediye etti. Akabinde sağlık kontrollerini yaptı. Ekiplere teşekkür eden Elmas Bilici, Atatürk öldüğünde çocuk olduklarını, üzüldüklerini ve yas tuttuklarını söyledi.

"Bu yeni yüzyılda çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti alacaklar"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Prof. Dr. Erdinç Yavuz, "101 yaşındaki Elmas teyzemiz Sağlıklı Yaş Alma Merkezimize kayıtlı bir hastamızdır. ‘Yaşam’ mart ayında Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı bir uygulamadır. Bu uygulamaya göre 80 yaş ve üstü tüm bireyler hasta olsun veya olmasınlar bu merkez tarafından değerlendiriyorlar ve takip ediliyorlar. Yaşam merkezleri Samsun’daki Gazi Devlet ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerine açıldı. Onları bekletmeden reçetelerini yazıyoruz, evde muayenelerini gerçekleştiriyoruz, pansumanları varsa onları gerçekleştiriyoruz. Diğer branşlardan eğer ihtiyaç varsa MHRS’ye ihtiyaç olmadan kendimiz randevusunu alıyoruz. Çok güzel bir uygulamadır. 80 yaş üstü hastaların sağlık hizmeti kalitesini çok artıran bir uygulamadır. Hastalarını rahatlatan ve onların konforunu artıran bir uygulamadır. Tüm 80 yaş ve üstü hastalarımızın başvurmaları için 2 yolu var. Evde Sağlık Hizmetleri numarasını arayarak ya da hastanelerdeki direkt yaşam merkezlerine başvururlarsa kayıtlarını alabiliyoruz. Şu ana kadar 400 aşkın hasta kaydedilmiş durumdadır. Sayı gittikçe artıyor. Diğer ilçelerinde devreye girmesiyle bu rakamın 10 binleri bulmasını düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Sağlık Bakanlığımızın yeni uygulamasıdır. Gerçekten ‘Geçmişe saygı, geleceğe umut’ sloganına çok uygundur. Şefkatin 100 yılına çok uygundur. Bu hastalar gerçekten şefkate ihtiyaç duyan hastalardır. Sağlık hizmetine en rahat ve en kolay ulaşması gereken hastalardır. Bu yeni Sağlıklı Yaş Alma Merkezi bu hastalara umut olacak ve bu yeni yüzyılda daha kaliteli bir sağlık hizmeti alacaklardır" dedi.