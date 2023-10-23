Gümüşhane’de Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Vali Alper Tanrısever’in de katılımıyla 300’ü aşkın genç sonbaharın büyülü renklerine bezenen Örümcek Ormanları’nda 100 metrelik Türk Bayrağını 7,5 kilometre taşıyarak yürüdü.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bulunan ve sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların renk değişimi ve doğanın tüm tonlarının bir arada olduğu büyülü bir manzaraya dönüşen Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesi ile anlamlı bir etkinliğe sahne oldu.

Türkiye’nin en önemli karışık ormanlarından birisi olmasının yanı sıra içerisindeki yüzlerce yıllık ağaçların göğe uzandığı canlı ağaç müzesi Örümcek Ormanları’nda gerçekleştirilen yürüyüşe, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever ile eşi Sema Tanrısever ve çocukları, Vali Yardımcısı Bahar Kaya, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve 300’ü aşkın doğasever katıldı.

Çıkrıkdüzü Yaylasından başlayan yürüyüşte Türkiye’nin 81’ilinden Gümüşhane’de eğitim görmeye gelen üniversite öğrencileri tarafından Cumhuriyetin 100.yılına özel olarak hazırlattırılan 100 metrelik Türk Bayrağı yaklaşık 7,5 kilometrelik yürüyüş boyunca taşındı.

Sonbaharın eşsiz manzarasında gerçekleştirilen etkinliğin sonunda gençler 400’ü aşan yaşları bulunan anıt ağaçların bulunduğu bölgede Kürtün Belediyesi tarafından ikram edilen sıcak çay ve kahvaltılıkla yorgunluklarını attı.

“Bu müthiş coğrafyaya hep beraber sahip çıkacağız”

Yürüyüşe katılan ve ilk kez geldiği Örümcek Ormanları’nın doğasına hayran katıldığını ifade eden Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, “Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlama programı kapsamında Kürtün ilçemize bağlı Örümcek Ormanları’ndayız. Örümcek Ormanları yüzlerce yıldan oluşan anıt ağaçları, olağanüstü renk cümbüşü ve vahşi doğasıyla ünlü. Gümüşhane’de okuyan, özellikle şehir dışından gelen gençlerimizle birlikte bu doğa harikasını, Allah’ın bir lütfu olan bu coğrafyayı hep beraber tanıma imkanı bulduk. Benim ilk defa geldiğim ama görür görmez aşık oldum bir coğrafya. Cumhuriyetin 100. yılında sevgili gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimiz Atatürk’ün gösterdiği hedefe doğru, muasır medeniyet seviyesine doğru yükselteceğiz. Gençlerimizle beraber bu olağanüstü coğrafyaya, atalarımızın mirası bu müthiş coğrafyaya hep beraber sahip çıkacağız ve gelecek nesillere aktarmanın yollarını arayacağız” dedi.

“Herkesin bu doğan harikasını ziyaret etmesini tavsiye ediyorum”

81 ilden gelen üniversite öğrencileriyle birlikte Cumhuriyet yürüyüşü yapıldığını söyleyen Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen de “Örümcek Ormanlarımızda genelde sonbahar aylarındaki renk cümbüşüne Türkiye genelinden insanlarımız gelerek bu güzelliğe şahit oluyorlar. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla 81 ilden öğrencinin bulunduğu grupla Cumhuriyet yürüyüşü yaptık. Gümüşhane Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinliğe biz de Kürtün Belediyesi olarak katkı sunduk. Endemik bitkisinin yanında Avrupa’nın ve Kafkasya’nın en uzun ağaçlarını bünyesinde barındıran, şelaleleri ile 3 asırdan fazla ömrü olan ağaçlarıyla burası eşsiz bir mekan. Mevsim geçmiş değil. Bu doğa harikasını insanların ziyaret etmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Gençler 100 metrelik Türk Bayrağını 7,5 kilometre taşıdılar”

Üniversite öğrencilerinin etkinlikten çok memnun kaldığını söyleyen Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) İl Temsilcisi Osman Yılmazer ise “Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Örümcek Ormanları’na, Gümüşhane’nin bu doğal güzelliğine bir yürüyüş düzenledik. 300’e yakın sporcumuzla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Yürüyüşte 100 metrelik Türk Bayrağımız vardı. Arkadaşlarımız bu bayrağı 7,5 kilometre boyunca ellerinde taşıdılar, yoruldular. Ben onlara yanlarından geçerken “Arkadaşlar yoruldunuz ama Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak bize nasip oldu, bu bayrağı taşımak sizlere nasip oldu” dedim. Bütün arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” dedi.

Etkinliğe katılan sporculardan Sevcan Özdal da “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında burada bulunduk. Öğrencilerin hepsi çok mutlu yeşille ve doğayla iç içe olduk. 7,5 kilometre yürüdükten sonra sonbaharın renkleriyle şenlendik ve mutlu bir şekilde sonlandırdık” ifadelerini kullandı.