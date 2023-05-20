Nilüfer Belediyesi’nin de ana sponsorları arasında yer aldığı SPX Dağyenice Ultra Maratonu bünyesinde bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılına özel koşu düzenlendi. Startı Gölyazı’dan verilen 100K tam 22 saat sürecek.

SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu, geçen yıllardan farklı olarak Cumhuriyet’in 100. yılına özel planlanan tarihi 100K koşusuna sahne oluyor. 100K’nın startını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem canlı bağlantıda verdi. 19 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00’de Gölyazı’dan başlayan 100K’ya katılım büyüktü. Tarihi Mysia Yolları’nda gerçekleşen maratona 20 farklı ülkeden 110 sporcu katıldı. Koşucular sırasıyla Akçalar, Fadıllı, Ayvaköy, Unçukuru, Maksenpmar, Güngören, Üçpınar, Deliktaş Mağarası, İnegazi, Atlas, Çalı, Misi, Doğancı ve Kadriye köylerinden geçiyor. 22 saat sürmesi beklenen maraton 20 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Dağyenice Göleti’nde son bulacak.

2 bin sporcunun katıldığı maratona aynı gün, 6 kilometre, 15 kilometre, 33 kilometre ve 61 kilometre yarışmaları ile devam edecek.