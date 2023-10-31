Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, Cumhuriyetin yeni yüz yılına girerken ekonomik gelişmenin, kalkınmanın ve toplumsal refahın artmasına katkı sağlayan AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında, bölgede bulunan Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Lisesinin kız öğrencileriyle “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Güçlü Kadın” panelinde bir araya geldi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Seyhan Salonu’nda düzenlenen panel, AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Kurucu Üyesi Ayça Çelik’in açılış konuşması ile başladı. Çelik, Cumhuriyetin 100. Yılının gururunu yaşadıklarını belirterek, “Buradaki üretimleri ile kent, bölge ve ülke ekonomimize değer katan kadın sanayicilerimiz aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma faydalı olmaktadırlar. Bölgemizdeki iki güzide okulumuzda eğitim öğretim gören kız öğrencilerimiz de inanıyoruz ki hayallerini ve hedeflerini belirlerken kendilerine rol modeller bulurlar. Kadın sanayicilerimiz de bu rol model görevini en iyi şekilde üstlenmekte ve onlarla mümkün olduğunca bir araya gelip, faydalı olmaya çalışarak, kendilerinden bekleneni fazlasıyla yerine getirme gayretindedirler “dedi.

AOSB’nin Türkiye’nin göz bebeği organize sanayi bölgelerinden birisi olduğunu belirten Ayça Çelik, burada her biri kendi sektöründe lokomotif görevi üstlenen firmaların bulunduğunu kaydetti.

2016 yılında kurulan ve bugün üye sayısı 100’e yaklaşan Kadın Sanayiciler Platformu’nun Cumhuriyetin 100. Yılına özel anlamlı etkinliği, açılış konuşmalarının ardından bölge sanayicilerinden Meltem Aydın’ın moderatörlüğündeki panel ile devam etti.

Kevsek Nazik, Ayça Çelik, Tuğçe Adıyaman, Zehra Arslanboğan, Meltem Aydın ve Beste Horlamaz’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, kadın sanayiciler Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Kadınları olarak 100 yıl boyunca kazanılan değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladılar. Kadın sanayiciler daha sonra yönettikleri şirket ve meslekleri hakkında bilgi verdikten sonra deneyimlerini paylaşıp, katılımcıların sorularını da yanıtladılar.

Panelin ardından Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Özel Erkan AOSB Sarıçam Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kariyer planlamalarına yönelik olmak üzere Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. ’ ye ait işletmeye teknik gezi düzenlendi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise yayınladığı mesajında, Cumhuriyetin 100. Yılını coşkuyla karşılamaktan büyük bir gurur duyduklarını belirterek, “Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 100 yıl önce zaferle taçlandığı bu özel gün, Cumhuriyetimizin köklü geçmişine bir selam durma anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi.

“Cumhuriyet, geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir fener gibidir. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde, özgürce yaşama iradesini simgeler. Sadece tarihi bir dönemin değil sürekli ilerlemenin ve gelişmenin temsilcisidir, milletimizin ortak geçmişinden aldığı güçle geleceğe umutla bakmasını sağlar” diyen AOSB Başkanı Bekir Sütcü, şöyle devam etti:

“Sanayi ve üretimde öncü bir rol üstlenen Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi olarak, ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine önemli katkılarda bulunuyoruz. Bu sorumluluğun bilinci ile, daha ileriye gitmek ve daha büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, milli değerlerimize sahip çıkmak ve ülkemizi daha da ileri taşımak için bir fırsattır. Bu önemli gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşku ve heyecanla kutluyor, aziz milletimize sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz.”