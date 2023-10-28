Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Fotoğrafla Giresun” fotoğraf sergisi açıldı.
Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesindeki fuaye alanında cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar adeta Giresun’un değişimini yansıtan fotoğraf sergisinin açılışına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can,Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı Özgür Özer,Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, akademik personellerin yanı sıra öğrenciler de katıldı.
Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise “Cumhuriyet’in 100. yılında 100 fotoğrafla Giresun’ temalı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdik. İlimizin geçmişine ışık tutan birbirinden seçkin kareleri beğeniyle inceledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Araştırmacı-Yazar Hüseyin Gazi Menteşoğlu’nun kişisel arşivinin yer aldığı sergide ise Cumhuriyete giden yolda Milli Mücadeleye katılan Giresun gönüllü alaylarının fotoğrafları, birçoğu renklendirilmiş 1930’lu-1940’lı yıllarda Giresun’da milli bayram kutlamaları, eski Giresun manzaraları, Cumhuriyetin ilk yıllarında Giresun’a atama yapılmış Atatürk imzalı evraklar, İstiklal Madalyası, beratlar, Milli Mücadelede kullanılmış objeler yer alıyor.
Sergi 3 Kasım Cuma akşamına kadar ziyaret edilebilecek.