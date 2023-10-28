Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencileri tarafından ’’100. Yıla Özel 100 Eser’’ sergi açılışı vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde Çerkeş Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 100 eser, "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Eser" sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Anaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu eserleri inceleyen Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, serginin düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, Çerkeş Anaokulu Müdürü Derya Karaağaç ve öğretmenlerine teşekkür ederek başarılar diledi.

Programa, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, İl Genel Meclisi Üyesi Hayati Kaya, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.