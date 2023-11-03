Türkiye’nin en donanımlı ve zengin yerel tohum merkezini kuran, bugüne kadar tüm Türkiye’ye 18 Milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında dikimi yapılan ürünlerden elde ettiği tohumların kurutulması ve kontrol işlemlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılında 1 Milyon tohum dağıtmayı hedefliyor.

‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile Cumhuriyet’in 93. yılında 29 Ekim 2016 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde 976 ata tohumunu envanterine alan ve bu tohumların dikimini yaparak vatandaşlara ulaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında dağıtımını yapacağı 120 ata tohumunun kurutulmasına, kontrollerine başladı.

Yerel Tohum Merkezi’nde daha önce dikimi yapılan ata tohumlarından elde edilen ürünlerin tohumları çıkartılarak kurumaya bırakılıyor. Kurutulan ata tohumları Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurulan Tohum Test Laboratuvarında test edilerek sağlıklı olup olmadığı anlaşılıyor ve vatandaşlara dağıtım için hazırlanıyor.

Muğla’nın turizm, kültür ve çok önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezinde üretip kontrolleri yapılan 1 milyon yerel tohumu tüm Türkiye’ye dağıtacaklarını, Muğla’nın verimli topraklarında üretilen yerel tohumların bereketli Anadolu topraklarında üreten köylüyle buluşacağını belirtti.